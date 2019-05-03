«Уильямс» должен получить компенсацию за аварию Расселла в Баку уже в этом году

26 апреля на городской трассе Баку состоялись свободные практики Гран-при Азербайджана. Первая из них была сорвана практически сразу. Виной тому стала авария с участием пилота «Уильямса» Джорджа Расселла. Вылетевший канализационный люк серьёзно повредил болид британца, в связи с чем тот даже вынужден был пропустить вторую тренировку.

В ходе того уик-энда заместитель руководителя команды Клэр Уильямс заявила, что в Гроуве рассчитывают на компенсацию от организаторов Гран-при. Те в свою очередь признали свою вину и сообщили, что денежные средства «Уильямсу» будут выплачены за счёт страхового покрытия организаторов этапа. Теперь же стало известно, что в Азербайджане намерены максимально ускорить процедуру выплаты средств пострадавшей стороне.

«Очевидно, это наша вина и мы это признаём. Это то, чего мы не должны были допускать. Мы проверили наш договор о страховке и она полностью покроет происшествие. Наш юридический отдел уже работает с юридическим отделом „Уильямса“. Нам очень жаль, что это произошло.

Мы сообщили команде, что будем делать всё возможное, чтобы ускорить выплату. Также об этом мы поговорили со страховой компанией. Мы не хотим, чтобы процедура заняла год, потому что команде нужны деньги. Мы будем давить на страховую компанию, чтобы выплаты были сделаны как можно раньше", — приводит слова промоутера Гран-при Азербайджана Арифа Рагимова Autosport.

В 2017 году подобный инцидент имел место быть на Гран-при Малайзии. Но тогда команда «Хаас» получила компенсацию практически через год.