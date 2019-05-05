З. Браун: «Макларен» на пути к оздоровлению

Руководитель «Макларена» Зак Браун остался доволен стартом команды в новом сезоне Формулы-1. По словам функционера, налицо все признаки её восстановления.

«В течение зимы команда проделала отличную работу. В этом году нам удалось построить более удачную машину, пилоты прекрасно справляются с работой, мы довольны составом. Чувствуется, что теперь мы на пути к оздоровлению. В минувшем сезоне мы больше говорили о начале этого пути, но к концу 2018 года машина была даже менее конкурентоспособной, чем в начале. Конечно, нам ещё предстоит долгая дорога, но я доволен упорной работой всей команды», — приводит слова Брауна RaceFans.

После четырёх этапов чемпионата «Макларен» занимает четвёртое место в зачёте Кубка конструкторов.