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Хорнер согласился с Квятом, что пятничные тренировки стоит отменить

Хорнер согласился с Квятом, что пятничные тренировки стоит отменить
Авто / Формула-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказал мнение, что серии стоит задуматься над тем, чтобы отказаться от пятничных тренировок, поскольку командам и гонщикам достаточно и одной практики в субботу.

«Я думаю, что всё зависит от того, сколько именно гонок в конечном итоге будет в календаре. Если у нас будет больше гонок, то, возможно, имеет смысл сократить количество тренировок. Мы видели в Баку, что одна тренировочная сессия отлично сработала. Возможно, что переход на формат одной тренировки — это хороший вариант. Тогда мы сможем приезжать на Гран-при немного позже. одной тренировки на уик-энд достаточно», — приводит слова Кристиана Хорнера Crash.

Стоит отметить, что ранее подобное мнение высказал пилот «Торо Россо» Даниил Квят.

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