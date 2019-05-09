Тиктум выступит на тестах в Барселоне в составе «Ред Булл»

С 10 по 12 мая в Барселоне состоится пятый этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Испании. Уже через день после завершения гонки, 14 мая, пилоты вернутся на автодром в Барселоне. Посреди следующей недели здесь запланированы официальные тесты Формулы-1.

В их первый день, то есть 14 мая, за рулём болида «Ред Булл» поработает боевой пилот команды Пьер Гасли. А уже в среду, 15 мая, на трассу выйдет пилот молодёжной программы австрийской команды Дэниел Тиктум, сообщает пресс-служба «Ред Булл».

Это будет уже второй случай в сезоне, когда молодой британец получит возможность провести заезды в болиде «Ред Булл». Ранее он выступил на тестах в Бахрейне. Напомним, что основная нагрузка в 2019 году у него приходится на Супер Формулу.