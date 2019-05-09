Формула-2 перейдёт на 18-дюймовые шины в 2020 году

Компания «Пирелли» предоставит новые, 18-дюймовые шины для серии Формулы-2 уже в 2020 году, сообщает Motorsport Week. Об этом было объявлено на прошедшей в четверг в Барселоне пресс-конференции. Кроме этого, Формула-2 проведёт тесты новых шин в 2019 году.



«Задача у нас достаточно сложная. Нам нужно разработать и произвести новые шины для Формулы-2 в кратчайшие сроки. Мы полностью поддерживаем иерархию серий, которой придерживаются в Международной автомобильной ассоциации, а решение о переходе на 18-дюймовые шины это ещё один шаг в укреплении этого взаимодействия», — приводит слова Марио Изолы пресс-служба серии.



Напомним, что руководством Формулы-1 планируется переход на 18-дюймовые шины в 2021 году, через год после Формулы-2.