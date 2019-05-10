Гран-при США не потеряет денег из-за отчёта по борьбе с торговлей людьми

Организаторы Гран-при США Формулы-1 на «Трассе Америк» в Остине всё-таки должны получить финансовую компенсацию от штата Техас и избегут серьёзного удара по бюджету. В феврале 2019 года сообщалось, что организаторы не смогут рассчитывать на возмещение расходов, так как не сумели вовремя подать необходимый отчёт по борьбе с торговлей людьми, одним из пунктов которого является борьба с проституцией.



«Юристы штата вмешались в ситуацию с помощью меры, которая позволит организаторам ещё раз подать прошение и получить деньги. Законопроект уже прошёл через техасскую палату представителей и теперь ждёт голосования в сенате штата до окончания законотворческой сессии 27 мая», — сообщает Associated Press.



Ранее по специальной программе американский Гран-при получал компенсацию не менее чем на $ 20 млн. В 2017 году автодрому в Остине возместили $ 27 млн, в 2016-м эта сумма составляла $ 26 млн, а в 2015-м — $ 22,7 млн.