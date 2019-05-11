Кубица: изменения, которые мы вносим, не дают результатов, и это озадачивает

Польский гонщик «Уильямса» Роберт Кубица прокомментировал 20-й и последний результат в квалификации Гран-при Испании Формулы-1, обратив внимание на проблемы с машиной.



«Я начал уик-энд с позитивных ощущений в первой свободной практике, но это чувство пропадало с каждой сессией. Мы продолжали уменьшать угол атаки переднего антикрыла и при таком аэродинамическом балансе должны были получить некоторую недостаточную поворачиваемость, однако продолжали бороться с избыточной, особенно на последней попытке, когда трасса становилась лучше. Изменения, которые мы вносим, не дают результатов, и это несколько озадачивает», — приводит слова Кубицы пресс-служба «Уильямса».