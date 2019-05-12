Вольф намекнул, что Феттель и Хэмилтон в будущем могут поменяться командами

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф не исключил, что в будущем пилот его команды Льюис Хэмилтон может оказаться в «Феррари», а главный конкурент британца в последние годы Себастьян Феттель станет пилотом немецкой конюшни.

«Я дружу с семьёй Феттеля. Испытываю к Себастьяну огромное уважение и как к человеку, и как к пилоту. Кто знает, что принесёт нам будущее. Мы немецкая компания. Германия является для нас домашним рынком. В какой-то момент мы принимаем решения, которые дают возможность посадить в болид лучшего пилота. Если немецкий пилот соответствует этому и доступен для подписания контракта, то это здорово.

Что касается возможного перехода Хэмилтона в «Феррари», то во время переговоров о продлении контракта мы были открыты. «Феррари» — самый престижный бренд в Формуле-1. Каждый пилот мечтает завоевать титул с этой командой. Прекрасно это понимаю. С другой стороны, у «Мерседеса» отличная история и мы переписываем достижения прошлого, чем Льюис очень гордится. Никто не может предсказать будущее. Лично я надеюсь, что Хэмилтон выиграет как можно больше титулов с нами. Но знаю, что все стремятся облачиться в красное", — приводит слова функционера GrandPX.news.