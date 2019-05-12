Вольф — о доминировании «Мерседеса»: ничего не можем с этим поделать

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф не смог ответить на вопрос о том, насколько сильно влияет на Формулу-1 доминирование его команды. Вместо прямого ответа функционер просто отметил, что не может «ничего поделать» с такими результатами.

«Мне сложно сказать, как это влияет на спорт. Каждый человек в нашей команде увлечён упорным трудом и пытается сделать свою работу наилучшим образом. Мы мотивированы тем, чтобы превзойти результат минувшего сезона. Это наша ключевая цель, это заставляет нас прогрессировать каждый день.

Мы не можем поставить себя в иное положение и задаваться вопросом, хороши ли для Формулы-1 наши результаты на первых четырёх этапах или нет. Мы ничего не можем с этим поделать, стараемся делать работу наилучшим образом и любим её", — приводит слова Вольфа Motorsport.