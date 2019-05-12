Магнуссен — о контакте с Грожаном: это было не специально

Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал небольшой контакт с Роменом Грожаном по ходу Гран-при Испании и свой финиш на седьмом месте.



«Между мной и Роменом был контакт — такое не хочется видеть, но это было не специально. Рад, что всё равно обе наши машины попали в очки. У нас ещё будет разговор, и это стоит обсудить. Вы не хотите контакта между напарниками, но никаких подобных намерений с моей стороны или стороны Романа не было, я уверен.



Здорово, что у нас хороший результат после нескольких плохих гонок. У нас были проблемы с шинами, но похоже, что в этот уик-энд они работали намного лучше — начиная с пятницы и до гонки. Они работали во всех условиях, я очень доволен. Обновление машины хорошо сработало. Оно небольшое, но деталей много. Но самое главное то, что шины работают. В этот уик-энд было намного теплее, так что, надеюсь, в летних Гран-при будет больше жарких гонок и у нас будет хорошая скорость», — приводит слова Магнуссена Planet F1 со ссылкой на Sky Sports.