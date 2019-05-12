Риккардо: точно были быстрее, чем наше сегодняшнее 12-е место

Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал 12-й результат в гонке Гран-при Испании.



«Это была разочаровывающая гонка с моей стороны. В первой части у нас был темп относительно Сайнса, и в конце этого отрезка я смог его обойти. Когда мы затем совершили пит-стоп и перешли на шины „хард“, то он довольно быстро обогнал меня обратно. Было трудно сократить отставание. У нас был темп на финальном секторе, но я не мог приблизиться к нему в финальном повороте. Мы точно были быстрее, чем наше сегодняшнее 12-е место. В итоге воскресенье не было идеальным. Средняя группа очень плотная, всё нужно выполнять на максимуме, чтобы получать сильный результат. Мы перегруппируемся и будем ждать следующей гонки», — приводит слова Риккардо пресс-служба «Рено».