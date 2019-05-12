Ферстаппен: не было поворота, в котором мы были бы быстрее, чем «Мерседес»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что на Гран-при Испании «Мерседес» был быстрее болидов австрийской команды во всех поворотах.



«Не было ни одного поворота, в котором мы были бы быстрее, чем «Мерседес». Это не значит что у нас плохая машина, но на данный момент «Мерседес» быстрее нас на всех участках трассы. Среднескоростные и высокоскоростные повороты очень похожи, но всё зависит от уровня прижимной силы, который вы используете по ходу этапа, так что сложно сказать.



На этой трассе «Мерседес» был очень силён в медленных поворотах. И это очень хорошо для них на предстоящем этапе в Монако», — приводит слова Макса Ферстаппена Autosport.



Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым финишировал Валттери Боттас. Ферстаппен пришёл к финишу третьим.



