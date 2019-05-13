Мазепин отработает тесты Формулы-1 в Барселоне в составе «Мерседеса»

Гонщик Формулы-2 Никита Мазепин примет участие в тестах Формулы-1 в Барселоне в составе «Мерседеса», сообщает Motorsport. Россиянин проведёт один из дней испытаний, а второй достанется Валттери Боттасу. Точное расписание работы гонщиков будет подтверждено позднее.



Согласно регламенту Формулы-1, во время тестов по ходу сезона команды обязаны предоставить два из четырёх дней за рулём молодым пилотам, так что «Мерседес» не имеет права работать только с Льюисом Хэмилтоном и Валттери Боттасом.



Ранее сообщалось, что у Мазепина на 2019 год запланирована 12-дневная программа частных испытаний за рулём болида «Мерседеса» 2017 года.



Российский пилот был тесно связан с «Форс Индия» и являлся её пилотом по развитию, пока контроль над гоночным коллективом не перешёл к Лоуренсу Строллу. Другим претендентом на покупку «Форс Индия» являлся отец Никиты Дмитрий Мазепин.