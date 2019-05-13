Хэмилтон — о низкой конкуренции в Ф-1: не винить же за это ребят из «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал доминирование команды в текущем сезоне. Британский гонщик заявил, что предпочитает более равную конкуренцию.

«Конечно, борьба с другой командой бывает более интересной. Именно в этом и заключается смысл Формулы-1. Когда другие команды действуют на максимуме, а ты борешься с ними, получается настоящее соревнование.

Плохо, когда этого нет. Гонки получаются менее зрелищными и интересными в плане конкуренции. Формула-1 должна быть не такой. Но сейчас ситуация получается такой. Всё не так, как раньше. Но это ведь не вина ребят из «Мерседеса», что мы выполняем хорошо свою работу.

Мы по-прежнему сосредоточены на достижении хороших результатов в каждой гонке. Перед Гран-при мы не думаем, что у нас будет большой отрыв, как в Испании. Произойти может всё что угодно. Любые проблемы с двигателями или надёжностью могут случиться. Нам по-прежнему нужно упорно работать», — цитирует Хэмилтона Motorsport Week.

Напомним, пилоты «Мерседеса» занимали первое и второе места во всех пяти гонках сезона.