Феттель: я сделал Хэмилтону одолжение, попытавшись обогнать Боттаса

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал результат Гран-при Испании. По мнению немецкого гонщика, он помог пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону, попытавшись обогнать на старте его напарника Валттери Боттаса по внешнему радису. Попытка Феттеля получилась неудачной, но в борьбе с немцем Боттас упустил лидерство.

«Во время манёвра я планировал начать торможение как можно позже. Так я и сделал. Валттери тоже начал поздно предпринимать действия, я не смог его обогнать, не видел его, но знал, что он находится там.

Моя задумка не сработала. В итоге я лишь сделал одолжение Льюису, так как отвлёк на себя Валттери. Понятно, что сразу после первого поворота невозможно выиграть гонку, но я понимал, что нужно что-то предпринять», — приводит слова Феттеля Autosport.

Гонку выиграл Хэмилтон, Боттас занял второе место, а Феттель финишировал четвёртым.