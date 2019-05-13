В Каталонии высоко оценивают шансы на сохранение Гран-при Испании

Руководство Гран-при Испании и региона Каталония надеется сохранить испанский этап Формулы-1 в 2020 году, несмотря на то что в СМИ активно ходят слухи о возможной замене гонки этапом в Нидерландах.



«Я встречался с Чейзом Кэри в марте и сделал это сегодня снова. Каталония — автомобильный регион, у нас необычная инфраструктура и люди, которые хотят видеть Формулу-1. Кроме этого у нас есть некоторые экономические ресурсы. Мы начали переговоры и надеемся, что они хорошо закончатся. Мы хотим этого. Я сказал господину Кэри, что правительство региона полностью поддерживает инициативу проведения гонки», — приводит слова президента Каталонии Куима Торры El Mundo Deportivo.



«Это как игра в покер, и я даю себе большие шансы. Думаю, что наши шансы на сохранение гонки — 80 или 90 процентов. С каждым днём остаётся всё меньше времени, но мы играем на победу. Если использовать аналогию с футболом, то у нас есть шанс забить гол на 95-й минуте, а важен только результат», — подчеркнул президент трассы в Каталонии Винсен Агилера.