Квят и Албон отработают на тестах в Барселоне в составе «Торо Россо»

С 10 по 12 мая в Барселоне прошёл пятый этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Испании. Уже через день после завершения гонки, 14 мая, пилоты вернутся на автодром в Барселоне. Посреди текущей недели здесь запланированы официальные тесты Формулы-1.



В их первый день, 14 мая, за рулём болида «Торо Россо» поработает боевой пилот команды россиянин Даниил Квят. На следующий день на трассу выйдет второй пилот команды — Александер Албон. Об этом команда сообщила в своём «твиттере».



Согласно регламенту Формулы-1, во время тестов в ходе сезона команды обязаны предоставить два из четырёх дней за рулём молодым пилотам, однако в «Торо Россо» выполнили это условие уже в Бахрейне, когда с командой работал Албон, на тот момент проведший в Формуле-1 всего два этапа и считавшийся молодым пилотом.