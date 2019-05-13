Марко: у «Ред Булл» большие надежды на предстоящие тесты в Барселоне

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко подчеркнул, что команда возлагает большие надежды на предстоящие тесты в Барселоне.



«У нас большие надежды на предстоящие тесты в Барселоне. После этого станет понятно, где именно мы находимся со всеми деталями, что привезли сюда.



Рады сделать ещё один шаг вперёд, который говорит о том, что мы смогли опередить «Феррари». Зимой мы отставали от них на одну секунду. Но, похоже, если мы делаем один шаг вперёд, то «Мерседес» за это время делает два.



Да, нас беспокоит, что «Мерседес» был быстрейшим в медленных поворотах в Барселоне. Но на этой неделе на тестах у нас есть возможность поработать над нашими слабостями», — приводит слова Хельмута Марко GrandPX.