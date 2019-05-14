Вольф: в «Рено» нарушили договорённость команд о тестах 18-дюймовых шин

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подчеркнул, что команда «Рено» нарушила договорённость команд о тестах 18-дюймовых шин в 2019 году. По словам Вольфа, команды не планировали тратить дополнительные ресурсы в нынешнем сезоне.



«В «Пирелли» хотели начать тесты как можно скорее, их можно понять. Но мы не планировали тратить дополнительные ресурсы в нынешнем сезоне. Надеялись, что тесты новой резины пройдут в 2020 году. Мы об этом не раз говорили.



Если бы все команды отказались от участия в тестах в этом году, мы бы сделали так же. Если кто-то бы согласился, то согласились бы и мы. В итоге «Рено» запустил этот механизм. В «Рено» нарушили договорённость команд о тестах. А затем по их стопам проследовал и «Макларен», — приводит слова Тото Вольфа RaceFans.