Боттас лидирует на тестах в Барселоне, Квят — шестой

В Барселоне проходят тесты Формулы-1. Во время утренней части тестов лучшее время показал финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Второй результат — у гонщика «Феррари» Шарля Леклера, тройку замкнул Карлос Сайнс-младший, выступающий за «Макларен». Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят показал шестой результат.
Формула-1. Тесты. Барселона
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.16,525 (69 кругов)
2. Шарль Леклер («Феррари») — 1.17,322 (66)
3. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — 1.18,263 (64)
4. Пьер Гасли («Ред Булл») — 1.18,284 (77)
5. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.18,284 (58)
6. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.18,597 (57)
7. Пьетро Фиттипальди («Хаас») — 1.18,917 (57)
8. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.19,718 (66)
9. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.20,239 (26)
10. Ник Йеллоли («Рейсинг Пойнт») — 1.20,609 (55)
11. Каллум Айлотт («Альфа Ромео») — 1.20,638 (31)
12. Николас Латифи («Уильямс») — 1.21.008 (66).
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