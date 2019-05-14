Боттас лидирует на тестах в Барселоне, Квят — шестой

В Барселоне проходят тесты Формулы-1. Во время утренней части тестов лучшее время показал финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Второй результат — у гонщика «Феррари» Шарля Леклера, тройку замкнул Карлос Сайнс-младший, выступающий за «Макларен». Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят показал шестой результат.

Формула-1. Тесты. Барселона

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.16,525 (69 кругов)

2. Шарль Леклер («Феррари») — 1.17,322 (66)

3. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — 1.18,263 (64)

4. Пьер Гасли («Ред Булл») — 1.18,284 (77)

5. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.18,284 (58)

6. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.18,597 (57)

7. Пьетро Фиттипальди («Хаас») — 1.18,917 (57)

8. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.19,718 (66)

9. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.20,239 (26)

10. Ник Йеллоли («Рейсинг Пойнт») — 1.20,609 (55)

11. Каллум Айлотт («Альфа Ромео») — 1.20,638 (31)

12. Николас Латифи («Уильямс») — 1.21.008 (66).