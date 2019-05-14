Квят: надеюсь, привнесём новые идеи уже в ближайшем будущем
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями от итогов тестовых заездов Формулы-1 в Барселоне. По итогам дня россиянину удалось показать третье время.
«Это был продуктивный первый день тестов, так как мы выполнили всю программу и опробовали все элементы. Команда безупречно сработала. У нас получились надёжные и стабильные заезды — то, чего мы хотели. Мы можем занести себе этот день в актив. Надеюсь, мы извлечём много информации и сможем привнести некоторые новые идеи в гонки уже в ближайшем будущем», — приводит слова россиянина пресс-служба итальянской команды.
Напомним, лучшее время в ходе первого дня тестов показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второй результат был за Шарлем Леклером из «Феррари».
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