Дезотё: безупречная работа Квята позволила выполнить всю программу тестов

Главный инженер «Торо Россо» Гийом Дезотё прокомментировал работу Даниила Квята в первый день тестов в Барселоне, подчеркнув, что россиянин не допустил ошибок.
«У нас получился хороший первый день тестов в Барселоне. Хорошая погода и безупречные заезды Даниила позволили нам выполнить всю программу тестов. Утром мы фокусировались на сборе данных об аэродинамике. Потом мы работали над разными настройками под шины С3, чтобы оптимизировать и ещё больше понять нужды и требования Даниила.
Днём мы продолжили работу над настройками для состава С3 и провели несколько длинных серий, используя более жёсткий комплект С2. День завершался короткими сериями на резине С4, которая была на уровень мягче той, что Квят использовал в квалификации Гран-при Испании», — приводит слова функционера пресс-служба «Торо Россо».
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