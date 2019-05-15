Айлотт: это была самая большая авария в моей карьере

14 мая пилот гоночной Академии «Феррари» Каллум Айлотт, выступающий в Формуле-2, получил возможность сесть за руль болида «Альфа Ромео». Британец принял участие в тестах Формулы-1 в Барселоне. И если первая половина дня прошла для него успешно, то вторая была отмечена серьёзной аварией. После завершения сессии Айлотт поделился впечатлениями как от инцидента, так и от дня тестов в целом.
«Утром мы выполнили все запланированные тесты. Я был доволен, и команда также была довольна. В целом это был позитивный день, если бы не авария. Она была самой большой в моей карьере.
После успешной первой половины тестов команда планировала сфокусироваться на моей работе со скоростью, и мне жаль, что я упустил эту возможность, но такое случается. Причина аварии не так очевидна, как я думал сначала. Условия на круге не менялись, мы выясним, почему я потерял болид.
В целом же это был отличный день. Если бы вы спросили меня об этом несколько часов назад, я был бы более растерян и расстроен, но ребята поддерживали меня с самого начала и до конца, это очень помогло", — приводит слова Айлотта Crash.
- 16 мая 2019
-
16:34
-
15:44
-
15:29
-
14:07
-
13:32
-
12:35
-
11:15
-
10:42
-
10:04
-
09:26
-
08:07
-
00:55
- 15 мая 2019
-
23:40
-
22:42
-
21:08
-
20:50
-
20:44
-
20:21
-
19:01
-
18:34
-
17:49
-
16:49
-
16:30
-
16:24
-
15:36
-
15:35
-
15:30
-
15:23
-
14:41
-
14:08
-
13:10
-
12:39
-
11:33
-
10:42
-
10:29