Айлотт: это была самая большая авария в моей карьере

14 мая пилот гоночной Академии «Феррари» Каллум Айлотт, выступающий в Формуле-2, получил возможность сесть за руль болида «Альфа Ромео». Британец принял участие в тестах Формулы-1 в Барселоне. И если первая половина дня прошла для него успешно, то вторая была отмечена серьёзной аварией. После завершения сессии Айлотт поделился впечатлениями как от инцидента, так и от дня тестов в целом.

«Утром мы выполнили все запланированные тесты. Я был доволен, и команда также была довольна. В целом это был позитивный день, если бы не авария. Она была самой большой в моей карьере.

После успешной первой половины тестов команда планировала сфокусироваться на моей работе со скоростью, и мне жаль, что я упустил эту возможность, но такое случается. Причина аварии не так очевидна, как я думал сначала. Условия на круге не менялись, мы выясним, почему я потерял болид.

В целом же это был отличный день. Если бы вы спросили меня об этом несколько часов назад, я был бы более растерян и расстроен, но ребята поддерживали меня с самого начала и до конца, это очень помогло", — приводит слова Айлотта Crash.