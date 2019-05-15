Саморуков: недосчитались Баттона из-за политики и техтребований WEC

Генеральный директор программы автоспортивной программы «СМП Рейсинг» Дмитрий Саморуков подтвердил, что российская команда продолжит выступления в WEC в сезоне-2019/20. Также россиянин объяснил, почему чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон принял решение прекратить выступления в гонках на выносливость.
«Контракт на следующий год с WEC подписан, он есть. Нам не очень нравится регламент в LMP1, поскольку мы не можем соперничать с “Тойотой”. Нам тяжело смотреть на то, что происходит, поскольку мы знаем, что можем быть быстрее, а то, что происходит сейчас, — это политика. Мы развиваем проект BR1, он нам очень нравится, но если политика в следующем году не изменится, мы будем думать, что делать дальше.
Кроме того, у нас возникла чехарда с пилотами. Мы недосчитались Дженсона Баттона — именно потому что у машины нет потенциала быть первой, исходя из технических требований. Но все ребята стараются, у нас очень сильный состав. Теперь ждём всех в Ле-Мане, надеемся, что будем бороться за первое место. Насколько эта борьба будет яркой — посмотрим», — передаёт слова Саморукова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.
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