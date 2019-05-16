Арривабене призвал болельщиков поддержать «Феррари» в трудный момент

Бывший руководитель «Феррари» Маурицио Арривабене призвал итальянских болельщиков поддержать команду в непростой период. «Феррари» неудачно стартовала в нынешнем сезоне, пока пилоты команды ещё не поднимались выше третьего места. Все пять гонок сезона выиграли гонщики «Мерседеса». Арривабене перед началом сезона на посту руководителя команды заменил Маттиа Бинотто.

«Впереди длинный сезон, нужно терпение. Я предпочитаю не комментировать происходящее. Но если уж что-то говорить, то я бы призвал всех поддержать команду.

Легко болеть за команду, когда она побеждает. Но я надеюсь, что болельщики будут с «Феррари» и в сложные моменты.

«Феррари» — семья, которая дала мне многое. Я полностью отдавал все силы. И я всегда буду частью команды», — цитирует Арривабене Sky Sport Italia.