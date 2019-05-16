Джовинацци признал, что чувствует давление из-за отсутствия набранных очков

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци признался, что отсутствие очков после пяти этапов оказывает на него давление.

«Чувствую серьёзное давление со стороны итальянских болельщиков, которые ждут от меня первых набранных очков. Предпочёл бы, чтобы удача улыбнулась мне сейчас, а не в конце сезона. Что касается неудачного Гран-при Испании, то в ходе тестов Кими тяжело работал ради прогресса болида.

Мы пытаемся найти решение после уик-энда, который не был хорошим ни для одного из нас. Но у нас отличная команда и хорошая машина, убеждён в этом. Нам просто нужно собрать всё воедино, и результат придёт", — приводит слова Джовинацци GrandPrix.

Отметим, итальянец, наряду с пилотами «Уильямса», остаётся единственным участником чемпионата, не набравшим очки в 2019 году. Его напарник Кими Райкконен за предыдущие 5 гонок заработал 13 баллов.