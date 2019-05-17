Маркелов вернётся в Формулу-2 на одну гонку

Российский гонщик Артём Маркелов, выступающий в японской серии «Супер Формула», проведёт одну гонку в Формуле-2, сообщает Austosport.



На гонке в Монако он заменит Джордана Кинга в команде MP Motorsport. Кинг пропустит этап из-за участия в «500 милях Индианаполиса».



«Очень рад присоединиться к MP Motorsport. Не могло быть лучшего места для моего возвращения, чем Монако – здешняя трасса особенная. Я с нетерпением жду встречи со старыми друзьями и желаю Джордану успешного выступления в Индианаполисе», – заявил Маркелов.

Джордан Кинг занимает восьмую строчку в общем зачёте Формулы-2. От лидирующего Николаса Латифи он отстаёт на 67 очков.

Этап «Формулы-2» в Монако состоится в период с 24 по 25 мая.