Городской совет Сан-Паулу поддержал «Интерлагос»

Городской совет Сан-Паулу не поддержал решения продать трассу «Интерлагос» частным лицам, что должно расширить перспективы трассы в будущем.



«Нет никаких сомнений, что Сан-Паулу может продолжать принимать этапы чемпионата Формулы-1. У нас есть безопасность, организация, и мы ежегодно проводим работы по техническому обслуживанию боксов и пит-лейн», — приводит словуа мэра Сан-Паулу Бруно Коваса F1i.



Ранее стало известно, что Гран-при Бразилии в Сан-Паулу на трассе «Интерлагос» будет проводиться и в следующем сезоне, о чём сообщил коммерческий директор Формулы-1 Шон Братчес.



Стоит отметить, что ранее президент Бразилии Жаир Болсонару объявил о переносе Гран-при на новую трассу в Рио-де-Жанейро.