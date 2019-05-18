Лауда проходит гемодиализ из-за проблем с почками
Неисполнительный директор «Мерседеса» Ники Лауда вновь столкнулся с проблемами со здоровьем. На этот раз трёхкратный чемпион мира испытывает трудности с работой почек, сообщает Speedweek. По информации издания, Лауда пребывает в одной из частных клиник Швейцарии, где проходит процедуру гемодиализа из-за проблем с почками.
В середине 1990-х годов Лауда перенёс операцию по пересадке почек. Один из донорских органов был взят у супруги Лауды.
Напомним, функционер не появляется в паддоке уже практически год. В августе 2018 года он перенёс серьёзную инфекцию, в результате чего ему было пересажено лёгкое. Ожидалось, что Лауда появится в паддоке на Гран-при Испании, но очередные проблемы со здоровьем не позволили этому случиться.
- 18 мая 2019
-
21:58
-
20:58
-
19:53
-
18:50
-
17:58
-
17:09
-
16:14
-
16:05
-
15:01
-
13:48
-
12:43
-
12:31
-
11:47
-
11:12
-
10:26
-
09:53
-
09:33
-
01:31
-
00:00
- 17 мая 2019
-
21:48
-
19:10
-
18:06
-
16:09
-
15:18
-
14:06
-
13:16
-
12:33
-
12:05
-
09:41
-
09:21
-
00:20
- 16 мая 2019
-
23:17
-
21:59
-
20:46
-
19:26
Партнерский контент