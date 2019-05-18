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Лауда проходит гемодиализ из-за проблем с почками

Лауда проходит гемодиализ из-за проблем с почками
Авто / Формула-1 0

Неисполнительный директор «Мерседеса» Ники Лауда вновь столкнулся с проблемами со здоровьем. На этот раз трёхкратный чемпион мира испытывает трудности с работой почек, сообщает Speedweek. По информации издания, Лауда пребывает в одной из частных клиник Швейцарии, где проходит процедуру гемодиализа из-за проблем с почками.

В середине 1990-х годов Лауда перенёс операцию по пересадке почек. Один из донорских органов был взят у супруги Лауды.

Напомним, функционер не появляется в паддоке уже практически год. В августе 2018 года он перенёс серьёзную инфекцию, в результате чего ему было пересажено лёгкое. Ожидалось, что Лауда появится в паддоке на Гран-при Испании, но очередные проблемы со здоровьем не позволили этому случиться.

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