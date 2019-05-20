Гасли заявил, что может многому научиться у Ферстаппена

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли заявил, что считает своего напарника Макса Ферстаппена хорошим ориентиром. По словам Гасли, он может многому научиться у голландского гонщика.

«Я всегда знал, что он является одним из самых талантливых парней. Ему удаётся выжимать максимум из болида.

Для меня очень полезно работать с ним бок о бок, использовать его опыт в «Ред Булл». Я смотрю за тем, как он работает в болиде. Макс здорово пилотирует, демонстрирует стабильные результаты. На него можно ориентироваться», — приводит слова Гасли GPBlog.

В зачёте пилотов Гасли занимает шестое место, набрав 21 очко. Ферстаппен с 66 набранными очками располагается на третьей строчке. Гасли выступает за «Ред Булл» с нынешнего сезона.