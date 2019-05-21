«Мерседес» — о смерти Лауды: мы потеряли нашу путеводную звезду

Пресс-служба «Мерседеса» опубликовала официальное заявление, посвящённое смерти неисполнительного директора команды, трёхкратного чемпиона мира Ники Лауды. Бывший пилот скончался на 71-м году жизни в ночь на 21 мая.

«В первую очередь от лица нашей команды и «Мерседеса» хочу выразить соболезнования супруге Ники Бриджит, его детям, всем членам семьи и близким друзьям.

Ники навсегда останется одной из величайших легенд нашего вида спорта. Он сочетал в себе героизм, гуманизм, честность в кокпите и в жизни. Его уход оставляет дыру в Формуле-1. Мы не просто потеряли героя, который совершил один из величайших камбэков, но и человека, который привнёс в Формулу-1 честность и искренность. Мы будем по нему скучать.

Также «Мерседес» потерял человека, который был нашей путеводной звездой. Будучи членом команды в течение шести с половиной лет, Ники всегда был честным и лояльным человеком. Работать с ним было привелегией. Он говорил мотивационные речи, дарил нам энергию, никому другому не удавалось ничего подобного.

Ники, тебя просто невозможно заменить. Другого такого человека, как ты, больше не будет. Для нас было честью называть тебя нашим председателем совета директоров, а для меня было честью называть тебя другом», — приводит слова руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа пресс-служба команды.