В «Рено» верят, что в Монако избегут проблем, которые испытывали в Баку

Технический директор «Рено» по шасси Ник Честер выразил надежду, что автомобиль французской команды хорошо себя проявит на Гран-при Монако.
«В этом сезоне у нас была одна уличная гонка в Баку. Эта трасса сильно отличается от Монако благодаря своим очень быстрым участкам, но некоторые характеристики, такие, как неровности и узкие секции, очень похожи. У нас в Баку были проблемы с температурой шин и балансом, но мы многое для себя выяснили и провели специальные тесты в Барселоне, чтобы прибавить в этих областях в Монако.
В конечном счёте главное в Монако — это уверенность. Когда пилот уверен, то это может обеспечить серьёзную разницу. Так что мы сделаем всё, чтобы Нико и Даниэль были довольны балансом машины и могли сконцентрироваться на трассе», — приводит слова Честера пресс-служба «Рено».
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