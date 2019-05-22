Гасли: преимущество «Мерседеса» на третьем секторе в Испании пугало

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли подчеркнул, что его команде не под силу сражаться с «Мерседесом» в медленных поворотах, но отметил, что австрийский коллектив может дать бой в Монако «Феррари».



«Преимущество «Мерседеса» на третьем секторе в Барселоне было шокирующим. Их обновления, очевидно, сработали на сто процентов. Им вообще всё равно, быстрые повороты или медленные, длинные прямые или короткие. Они везде очень быстры. На последнем секторе Валттери привозил всем столько, что это просто пугало.



В Монако второй ряд был бы хорошим результатом для «Ред Булл». Думаю, что мы в состоянии побороться с «Феррари», у которых проблемы в медленных поворотах», — передаёт слова Пьера Гасли корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.