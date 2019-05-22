Райкконен: возможность побить рекорд Баррикелло не является мотивацией

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен подчеркнул, что его не мотивирует возможность побить рекорд Рубенса Баррикелло по количеству проведённых Гран-при. Предстоящий этап в Монако станет 300-м для финна, на счету Баррикелло — 326 Гран-при.
«Является ли возможность побить рекорд Рубенса Баррикелло дополнительной мотивацией в выступлениях? Категорически — нет. То, что я могу провести наибольшее число гонок в истории Ф-1, даёт мне ровно ноль эмоций. Я уже сказал, что это просто цифра. Какая разница вообще? Я просил команду никак не отмечать это и отменить все праздничные мероприятия, но пока не пришёл к успеху.
Отсутствие чувства гордости? Может быть, дело в том, что я не чувствую, что это было так долго. Может быть, сыграли роль два года, которые я пропустил. Допускаю, что, когда я завершу карьеру, осознание придёт и я уже буду по-другому воспринимать то, чего добился. Но в данный момент я не вижу, что тут особенного. Это просто очередная гонка», — сказал Райкконен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым.
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