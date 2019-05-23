Р. Браун: Лауда уговорил «Мерседес» выделить деньги на переход Хэмилтона

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун рассказал о роли, которую сыграл трёхкратный чемпион мира Ники Лауда в переходе британского пилота Льюиса Хэмилтона в «Мерседес».

«Мы работали с Лаудой вместе после того, как он присоединился к «Мерседесу» в конце 2012 года. Первой задачей было закрыть сделку по переходу в команду Льюиса Хэмилтона. Ники сыграл важную роль в этом процессе. Я убедил Льюиса присоединиться к нам, но Ники смог уговорить руководство «Мерседеса» выделить необходимые средства, что было непросто. Как стало понятно в дальнейшем, тот момент был одним из ключевых в дальнейшей истории команды.

Нужно признать, что у Лауды был специфичный подход, зачастую мы сталкивались друг с другом. Но, на мой взгляд, наша совместная работа в «Мерседесе» положительно сказалась на команде. Советы Ники всегда были ценными. И речь идёт не только об операционных процессах, но и о более широком смысле», — приводит слова Брауна RaceFans.

Лауда скончался на 71-м году жизни.