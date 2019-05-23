Перес: надо отыграть минимум полсекунды, чтобы хоть на что-то рассчитывать

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес прокомментировал результаты первых двух тренировок Гран-при Монако.
«Честно говоря, мой лучший круг был вполне неплохим и отражает потенциал машины, которая у нас есть на данный момент. Я выжал из неё максимум или что-то очень близкое к нему. Баланс тоже был нормальным, именно поэтому мне грустно видеть такое отставание от середины пелетона. Нам надо отыграть минимум полсекунды, чтобы хоть на что-то рассчитывать.
Предстоит очень много работы. Инженерам наверняка придётся нелегко, потому что я не знаю, что ещё можно поменять в балансе. У нас просто нет темпа. Мы совершенно не там, где должны быть. У болида нет конкретной проблемы, просто что-то не работает», — передаёт слова Переса корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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