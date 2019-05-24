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Церемония прощания с Лаудой пройдёт 29 мая в Вене

Церемония прощания с Лаудой пройдёт 29 мая в Вене
Авто / Формула-1 0

Церемония прощания с трёхкратным чемпионом мира, неисполнительным директором «Мерседеса» Ники Лаудой состоится 29 мая, сообщает газета Osterreich со ссылкой на членов семьи бывшего пилота.

Попрощаться с Лаудой в Соборе Святого Стефана в Вене до обеда смогут все желающие, а затем будет проходить закрытая церемония для членов семьи. После этого Лауда, ушедший из жизни 20 мая, будет похоронен на центральном кладбище в Вене, где также похоронена мать Ники.

Функционер не появлялся в паддоке практически год. В августе 2018 года он перенёс серьёзную инфекцию, в результате чего ему было пересажено лёгкое. Ожидалось, что Лауда появится в паддоке на Гран-при Испании, но очередные проблемы со здоровьем не позволили этому случиться.

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