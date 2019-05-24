Феттель — о шлеме, посвящённом Лауде: рад взять Ники на последние круги в Монако
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель рассказал, почему решил использовать во время Гран-при Монако шлем с дизайном, посвящённым трёхкратному чемпиону Формулы-1, неисполнительному директору «Мерседеса» Ники Лауде, который скончался 20 мая.
Запись можно посмотреть в «твиттере» компании Jens Munser Designs.
«Конечно, не я придумывал дизайн, хотелось отдать дань памяти Ники. Хотелось бы в Монако придумать что-то другое, но, учитывая обстоятельства и смерть Ники, решил сделать подобную вещь.
На мой взгляд, шлем выглядит довольно круто. Он основан на дизайне последнего шлема Лауды в «Феррари». Буду рад взять Лауду на его последние круги вокруг Монако», — приводит слова Феттеля RaceFans.
Похороны Лауды будут проходить в Вене 29 мая.
Феттель в Монако выступит в шлеме, посвящённом Лауде
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