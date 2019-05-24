Стюарт защитил Хэмилтона, пропустившего пресс-конференцию из-за смерти Лауды

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон пропустил общение с прессой на Гран-при Монако в среду, 22 мая. Причина такого решения британца — смерть Ники Лауды. Многие раскритиковали Хэмилтона за такой поступок, но трёхкратный чемпион мира Формулы-1 Джеки Стюарт не стал одним из критиканов Льюиса, встав на его защиту.

«Управление мыслями это то, благодаря чему я жив. В моё время было много смертей. Я потерял 57 друзей. В те годы вы должны были подавлять эмоции безжалостно, думаю, что Льюис будет справляться с этим так же, как это делал я.

Когда в Монце погиб Йохан Риндт, который был моим близким другом, я плакал когда садился в болид и выходил из него. Но тогда же я установил свой быстрейший круг на этой трассе. Многие говорили тогда, что я хотел погибнуть, но я не хотел умирать, просто мне хотелось забыться. Но горечь возвращалась как только машина останавливалась.



Как бы то ни было, управление мыслями, настроем и умение справляться не говорит о том, что вы эгоистичны, вы просто делаете свою работу. Думаю, что у Хэмилтона есть всё необходимое, чтобы делать то, что делал и я", — приводит слова Стюарта Crash.

