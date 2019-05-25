Леклер избежал потери мест на стартовой решётке Гран-при Монако
Пилот «Феррари» Шарль Леклер смог избежать наказания в виде потери позиций на стартовой решётке за несоблюдение режима виртуальной машины безопасности во время третьей тренировки Гран-при Монако, сообщает GPFans.
Напомним, что во время третьего сеанса свободных заездов Леклер не снизил скорость после аварии напарника по команде Себастьяна Феттеля в первом повороте, из-за чего попал на «карандаш» к стюардам.
Дирекция гонки не посчитала, что этот проступок был достойным потери мест на стартовой решётке и ограничилась устным предупреждением Леклеру.
Напомним, что Шарль показал лучшее время в третьей тренировке Гран-при Монако, опередив оба «Мерседеса». Себастьян Феттель из-за аварии пропустил большую часть практики.
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