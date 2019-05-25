Технический директор «Торо Россо»: гонщики и команда проделали хорошую работу

Технический директор «Торо Россо» Джоди Эггинтон прокомментировал восьмой результат Даниила Квята и десятую позицию Александера Албона в квалификации Гран-при Монако.
«Суббота принесла удовлетворение. Гонщики и команда проделали хорошую работу по извлечению скорости из машины, что вылилось в успешную квалификацию и достойные стартовые позиции. Изменения, внесённые в настройки на автомобиле Даниила после четверга, обеспечили его более стабильной техникой, в результате он сумел выдавать более высокое время на круге и улучшить стабильность. Мы были вознаграждены его проходом в третий сегмент и восьмым результатом.
С другой стороны гаража Алекс был не совсем доволен балансом машины в ходе третьей практики, так что были внесены дальнейшие изменения утром и далее ближе к квалификации. Они дали некоторый эффект, позволив Алексу тоже пройти в третий сегмент и квалифицироваться десятым. Теперь мы полностью сконцентрированы на подготовке к гонке, чтобы воспользоваться сегодняшней хорошей работой. Наша цель — просто закончить работу и набрать очки обеими машинами», — приводит слова Эггинтона пресс-служба «Торо Россо».
- 25 мая 2019
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