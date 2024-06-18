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Пилот Ф-1 Алонсо высказался о Надале и Алькарасе, которые сыграют в парном разряде на ОИ

Пилот Ф-1 Алонсо высказался о Надале и Алькарасе, которые сыграют в парном разряде на ОИ
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Знаменитый гонщик, двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо (Испания), выступающий за «Астон Мартин», поделился мнением о дуэте испанских теннисистов Рафаэль НадальКарлос Алькарас, которые сыграют в парном разряде на Олимпийских играх в Париже (Франция).

«Это две легенды, которые выступают в таком сложном и популярном виде спорта, как теннис. Все испанские спортсмены могут гордиться, что команду будут представлять два таких монстра. Это действительно честь для национальной команды», — приводит слова Алонсо Mundo Deportivo.

Теннисные соревнования на Олимпийских играх в Париже (Франция) пройдут с 27 июля по 4 августа.
Ранее Алонсо рассказал, почему решил остаться в Ф-1 до 2026 года.

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