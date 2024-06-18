Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Шарль Леклер выложил фото с олимпийским огнём

Шарль Леклер выложил фото с олимпийским огнём
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер принял участие в традиционной эстафете олимпийского огня накануне открытия летней Олимпиады, которая пройдёт в Париже, и опубликовал фото с факелом в своей социальной сети. Монегаск стал первым факелоносцем олимпийского огня в Монако.

Фото: Социальные сети Шарля Леклера

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В настоящий момент Шарль Леклер занимает второе место в общем зачёте пилотов Формулы-1. На счету монегаска 138 очков. В 2024 году Шарль Леклер выиграл Гран-при Монако, впервые в карьере поднявшись на высшую ступень пьедестала в домашней гонке. Лидирует в чемпионате нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, в активе которого 194 балла. Следующий этап Формулы-1, Гран-при Испании, пройдёт с 21 по 23 июня.

Материалы по теме
«Люблю тебя». Леклер тепло поздравил одного из победителей «24 часов Ле-Мана»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android