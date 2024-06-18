Шарль Леклер выложил фото с олимпийским огнём

Пилот «Феррари» Шарль Леклер принял участие в традиционной эстафете олимпийского огня накануне открытия летней Олимпиады, которая пройдёт в Париже, и опубликовал фото с факелом в своей социальной сети. Монегаск стал первым факелоносцем олимпийского огня в Монако.

Фото: Социальные сети Шарля Леклера

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В настоящий момент Шарль Леклер занимает второе место в общем зачёте пилотов Формулы-1. На счету монегаска 138 очков. В 2024 году Шарль Леклер выиграл Гран-при Монако, впервые в карьере поднявшись на высшую ступень пьедестала в домашней гонке. Лидирует в чемпионате нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, в активе которого 194 балла. Следующий этап Формулы-1, Гран-при Испании, пройдёт с 21 по 23 июня.