Андреа Кими Антонелли назвал своего любимого гонщика в Формуле-1

17-летний юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли ответил на вопрос по поводу своего любимого гонщика в детстве.

«Моим любимым гонщиком был и до сих пор остаётся Айртон Сенна», — сказал Кими Антонелли на канале Mercedes-AMG Petronas Formula One Team в YouTube.

Напомним, Сенна погиб 1 мая 1994 года в результате аварии на Гран-при Сан-Марино в Имоле. Прославленному бразильскому гонщику было 34 года. Айртон был трёхкратным чемпионом мира.

Не так давно Сенну наряду с Михаэлем Шумахером, Фернандо Алонсо, Льюисом Хэмилтоном и Хуаном Мануэлем Фанхио лучшими за всю историю Формулы-1 называл трёхкратный чемпион «Королевских гонок» пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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