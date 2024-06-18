Formu1a.uno: «РБ» готовит к Гран-при Испании свой самый важный в сезоне пакет обновлений

Команда «РБ» готовит внушительный пакет обновлений своей машины, который может позволить Даниэлю Риккардо и Юки Цуноде стать намного ближе к лидерам пелотона сезона-2024. Об этом сообщает итальянское издание Formu1a.uno.

В отчёте здания говорится, что команда-середняк надеется сделать большой шаг вперёд на Гран-при Испании, подготовив к этому этапу свой «самый важный» в сезоне пакет обновлений.

Предполагается, что если всё пойдет по плану, то новинки могут ускорить машину «РБ» до 25 сотых на круге на таких трассах, как Барселона и Сильверстоун.

Если бы «РБ» была настолько быстрее на Гран-при Канады, то в квалификации Цунода был бы шестым, а Риккардо – на поуле.

Но такой сценарий на Барселону кажется маловероятным, так как другие команды также предпримут некоторые шаги по обновлению своих машин. Да и трасса в Канаде совсем не похожа на Барселону.