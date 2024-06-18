Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Formu1a.uno: «РБ» готовит к Гран-при Испании свой самый важный в сезоне пакет обновлений

Formu1a.uno: «РБ» готовит к Гран-при Испании свой самый важный в сезоне пакет обновлений
Аудио-версия:
Комментарии

Команда «РБ» готовит внушительный пакет обновлений своей машины, который может позволить Даниэлю Риккардо и Юки Цуноде стать намного ближе к лидерам пелотона сезона-2024. Об этом сообщает итальянское издание Formu1a.uno.

В отчёте здания говорится, что команда-середняк надеется сделать большой шаг вперёд на Гран-при Испании, подготовив к этому этапу свой «самый важный» в сезоне пакет обновлений.

Предполагается, что если всё пойдет по плану, то новинки могут ускорить машину «РБ» до 25 сотых на круге на таких трассах, как Барселона и Сильверстоун.

Если бы «РБ» была настолько быстрее на Гран-при Канады, то в квалификации Цунода был бы шестым, а Риккардо – на поуле.

Но такой сценарий на Барселону кажется маловероятным, так как другие команды также предпримут некоторые шаги по обновлению своих машин. Да и трасса в Канаде совсем не похожа на Барселону.

Материалы по теме
«Глупый манёвр». Цунода высказался об ошибке, стоившей ему финиша в очках на ГП Канады
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android