Motorsport: Жоан Мир останется в «Хонде» до конца 2026 года

Заводская команда «Хонда» достигла соглашения, чтобы чемпион MotoGP 2020 года Жоан Мир остался ещё на два сезона, об этом сообщает Motorsport. Стороны уже достигли устного соглашения, о котором будет объявлено в ближайшее время.

Испанский гонщик принял участие в 22 гонках, в прошлом сезоне он поучаствовал в 15 заездах, не завоевав ни одного подиума или поул-позиции.

В настоящий момент Жоан Мир является лучшим гонщиком на мотоциклах «Хонды» в таблице личного зачёта, располагаясь на 18-м месте и имея в активе 13 очков. Лидирует в чемпионате испанец Хорхе Мартин, выступающий на байке «Дукати» за команду «Прамак». В его активе 171 очков. На втором месте располагается действующий чемпион мира итальянец Франческо Баньяя.