Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Motorsport: Жоан Мир останется в «Хонде» до конца 2026 года

Motorsport: Жоан Мир останется в «Хонде» до конца 2026 года
Комментарии

Заводская команда «Хонда» достигла соглашения, чтобы чемпион MotoGP 2020 года Жоан Мир остался ещё на два сезона, об этом сообщает Motorsport. Стороны уже достигли устного соглашения, о котором будет объявлено в ближайшее время.

Испанский гонщик принял участие в 22 гонках, в прошлом сезоне он поучаствовал в 15 заездах, не завоевав ни одного подиума или поул-позиции.

В настоящий момент Жоан Мир является лучшим гонщиком на мотоциклах «Хонды» в таблице личного зачёта, располагаясь на 18-м месте и имея в активе 13 очков. Лидирует в чемпионате испанец Хорхе Мартин, выступающий на байке «Дукати» за команду «Прамак». В его активе 171 очков. На втором месте располагается действующий чемпион мира итальянец Франческо Баньяя.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android