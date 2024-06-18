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Карлос Сайнс говорит, что в нём заинтересованы семь команд

Карлос Сайнс говорит, что в нём заинтересованы семь команд
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Покидающий в конце года «Феррари» Карлос Сайнс говорит, что в нём заинтересованы все команды Формулы-1, у которых еще не заняты все места на следующий год, и он может подписать контракт хоть завтра, но пока не торопится делать это.

На данный момент такими командами являются «Уильямс», «Мерседес», «Астон Мартин», «РБ»,«Хаас», «Альпин» и «Кик-Заубер»/«Ауди».

«Не буду вам врать, все команды, которые еще не подписали двух гонщиков на следующий год, интересуются мной и предлагают мне контракт. Я мог бы подписать контракт с любой из этих команд хоть завтра, но я этого не сделаю.

Я отношусь к этому спокойно и приму решение в ближайшее время. Любая из этих команд, которые вы упомянули, является для меня вариантом.

Пока я не знаю, где окажусь, у меня есть варианты на столе, и я готов принять решение. И могу вам сказать, что приму его очень скоро, потому что хочу покончить с этим и сосредоточиться на оставшейся части сезона в «Феррари», — приводит слова Сайнса Daily Express с его выступления на ток-шоу El Hormiguero.

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