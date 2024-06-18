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Карлос Сайнс сделал заявление о своём будущем после ухода из «Феррари»

Карлос Сайнс сделал заявление о своём будущем после ухода из «Феррари»
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс дал комментарий по поводу своего будущего в автоспорте. По окончании нынешнего сезона Формулы-1 испанец покинет «Скудерию».

«У меня есть варианты, и очень скоро я приму решение. Я хочу разобраться с этим вопросом, чтобы сосредоточиться на оставшейся части сезона вместе с «Феррари». У меня будет время подумать о следующей команде. В этом году у меня есть машина, которая позволяет подниматься на подиум и выигрывать гонки. На этом я и хочу сосредоточиться. Я твёрдо верю, что для успеха в Формуле-1 нужен средне- или долгосрочный проект. В противном случае успеха едва ли можно добиться», — приводит слова Сайнса Motorsport Week со ссылкой на его выступление на ток-шоу El Hormiguero.

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