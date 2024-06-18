Фернандо Алонсо сравнил «старую» и «новую» Формулу-1

Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о различиях в современном мире Формулы-1 и в том, когда он только начал карьеру, отметив, насколько серьёзно помогают действующим гонщикам современные технологии. Пилот дебютировал в «Королевских гонках» в 2001 году и ранее подписал новое соглашение, по условиям которого будет выступать в британском гоночном коллективе до 2026 года включительно.

«Гонщикам нового поколения стало легче управлять болидами Ф-1. Раньше это было более героически. Это странное чувство, не грустное, но я помню, когда я дебютировал и пришёл на мероприятие, то я почувствовал, что меня уважают. Я был одним из тех героев, которые управляли этими сверхбыстрыми автомобилями.

Теперь, когда молодой гонщик дебютирует в 16 или 17 лет, кажется, что это воспринимается по-другому. Мы немного потеряли ту героическую черту, которая была у нас раньше.

Я помню, когда я пришёл в Формулу-1 20 лет назад, инженер не мог ничего объяснить мне об автомобиле. Гонщики должны были уметь управлять болидом. У нас не было симуляторов, поэтому к каждой трассе мне приходилось подготавливаться накануне, проходя её пешком. Сейчас у гонщиков есть возможность проехать 200–300 кругов на симуляторе, поэтому они прекрасно знают каждую кочку, каждый поворот, каждый бордюр», — приводит слова Алонсо Racingnews365 со ссылкой на The Times.

Ранее Фернандо Алонсо побил принадлежавший до этого Михаэлю Шумахеру рекорд по самому продолжительному периоду набора очков в Формуле-1. Гонщик «Астон Мартин» набрал свои первые очки в Формуле-1 9 марта 2003 года на Гран-при Австралии. С тех пор двукратный чемпион мира набирал очки в 257 гонках.