Обнародована новая информация о возможном уходе моторов «Рено» из Формулы-1

Французский автогигант «Рено» изучает возможность отказа от поставки моторов команде «Альпин» и полном уходе из чемпионата. Об этом со ссылкой на несколько источников сообщает издание RacingNews365.

Несмотря на то что в «Рено» вовсю работают над производством нового двигателя к переходу на новый технический регламент Формулы-1 в 2026 году, французский концерн может свернуть этот проект. Именно поэтому в «Альпин», чтобы гарантировать себе участие в чемпионате в 2026 году и далее, начали вести переговоры с другими производителями моторов, о чём сообщалось ранее. Двумя основными кандидатами на поставку моторов для «Альпин» являются «Хонда» и «Ауди».

Сообщается, что в «Рено» разочарованы в Формуле-1 и не хотят продолжать разработку нового двигателя, поскольку затраты на него слишком высоки. Если проект закроется в ближайшие несколько месяцев, «Рено» сможет сэкономить значительную сумму денег. Впрочем, в «Рено» ещё могут решить остаться в Формуле-1.

Предполагается, что вероятный уход не повлияет на сотрудников моторного отдела, поскольку они могут быть переведены на другие проекты группы компаний «Рено».

В «Альпин» пока отказались от комментариев.